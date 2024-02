Stand: 01.02.2024 08:50 Uhr Volleyball CEV-Pokal: Lüneburg feiert Viertelfinal-Hinspielsieg

Die Bundesliga-Volleyballer der SVG Lüneburg stehen mit einem Bein im CEV-Pokal-Halbfinale. Im Viertelfinal-Hinspiel bei Milon Athen feierten die Niedersachsen vor 2.000 Zuschauern am späten Mittwochabend einen souveränen 3:0 (25:19, 25:19, 25:16)-Heimerfolg. Am kommenden Donnerstag (19 Uhr) steigt das Rückspiel in Athen. | 01.02.2022 08:02