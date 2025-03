Stand: 08.03.2025 21:39 Uhr Volleyball-Bundesliga: Lüneburg schlägt erneut Meister Berlin

Die SVG Lüneburg hat einen weiteren Sieg gegen die Berlin Volleys gefeiert. Nach dem Triumph in der Champions League gewannen die Niedersachsen auch das vorletzte Hauptrundenspiel in der Volleyball-Bundesliga zu Hause gegen den deutschen Meister. 3:2 (14:25, 26:24, 25:20, 24:26, 15:11) hieß es am Samstagabend für den Tabellenzweiten gegen den Spitzenreiter. Ergebnisse/Tabelle | 08.03.2025 21:35