Stand: 02.11.2023 22:02 Uhr Volleyball: Bittere Niederlage für Giesen Grizzlys

Die Giesen Grizzlys haben am Donnerstagabend in der Volleyball-Bundesliga der Männer eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Die Niedersachsen mussten sich bei den Powervolleys Düren mit 2:3 (22:25, 25:20, 22:25, 25:18, 14:16) geschlagen geben. Nach zwei absolvierten Partien haben die Grizzlys einen Punkt auf ihrem Konto. Bereits am Mittwochabend hatte die SVG Lüneburg beim TSV Herrsching deutlich mit 0:3 (23:25, 22:25, 22:25) verloren. Ergebnisse und Tabelle | 02.11.2023 21:30