Vielseitigkeits-EM: Deutschland holt Silber - Bronze für Auffarth Stand: 13.08.2023 16:06 Uhr Die deutschen Vielseitigkeitsreiter haben bei den Europameisterschaften im französischen Le Pin-au-Haras zwei Medaillen gewonnen. Sandra Auffarth sicherte dem norddeutschen Trio Silber und gewann im Einzel Bronze.

Nach dem Ausscheiden von Michael Jung durch einen Sturz im Gelände am Sonnabend behauptete die deutsche Mannschaft angeführt von Auffarth (Ganderkesee) hauchdünn Platz zwei. Rekordsieger Großbritannien verteidigte den Titel und gewann zum 24. Mal.

Norddeutsches Trio holt Silber

"Ich finde es beeindruckend, dass wir trotz Michis Ausfall Silber gewonnen haben. Das ist eine starke Teamleistung", sagte Auffarth nach dem mitreißenden Springen im "Versailles der Pferde": "Jeder hat sein Bestes gegeben und wollte, dass wir hier eine Mannschaftsmedaille holen. Das haben wir geschafft, da sind wir stolz drauf."

Auffarth und ihr Viamant du Matz sicherten der deutschen Equipe im Springen am Sonntag durch eine schnelle und fehlerlose Runde Platz zwei in der Teamwertung, den zwischenzeitlich Frankreich übernommen hatte, gemeinsam mit Christoph Wahler (Bad Bevensen) und Carjatan sowie Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth) mit Carlitos Quidditch. In der Einzelwertung belegte Wahler den sehr starken vierten Platz, Hansen-Hotopp wurde 19.

Auffarth gewinnt im Einzel Bronze

Im Einzel brachte Auffarth ihren Medaillenplatz ins Ziel und gewann mit 34,6 Minuspunkten Bronze. Das zweite Gold für Großbritannien holte die frühere Weltmeisterin Rosalind Canter mit Lordships Graffalo. Sie triumphierte nach einem fehlerlosen Geländeritt und einem Fehler im Springen mit 25,3 Minuspunkten vor ihrer Teamkollegin Kitty King und Vendredi Biats (32,0).

Der Egestorfer Nicolai Aldinger war mit Timmo schon am Sonnabend durch einen Sturz im Gelände ausgeschieden.