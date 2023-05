Stand: 25.05.2023 12:31 Uhr VfL Wolfsburg verpflichtet Stürmerin Kalma von Twente

Frauen-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich für die kommende Saison die Dienste der niederländischen Stürmerin Feikje Anna Kalma gesichert. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, wechselt die 23 Jahre alte Torjägerin im Sommer ablösefrei vom FC Twente zum zehnmaligen DFB-Pokalsieger und hat in Wolfsburg einen bis 2026 datierten Vertrag unterschrieben. Kalma war in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils erfolgreichste Torschützin in der niederländischen Eredivisie und wurde mit Twente zwei Mal Meister. | 25.05.2023 12:31