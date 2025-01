Stand: 14.01.2025 10:55 Uhr VfL Wolfsburg verleiht Verteidiger Zesiger an den FC Augsburg

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg verleiht seinen Innenverteidiger Cedric Zesiger bis zum Saisonende an den Ligarivalen FC Augsburg. Das teilte der Werksclub am Dienstagmorgen mit. Der Schweizer, dessen Kontrakt bei den "Wölfen" noch bis 2027 datiert ist, kam in dieser Saison für den VfL nur sieben Mal zum Einsatz. Bundesliga-Wechselbörse | 14.01.2025 10:55