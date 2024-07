Stand: 09.07.2024 14:34 Uhr VfL Wolfsburg verleiht Franjic an Schachtjor Donezk

Bartol Franjic kehrt nicht zum VfL Wolfsburg zurück. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt stattdessen auf Leihbasis zu Schachtjor Donezk, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte. Ein Jahr soll Franjic beim ukrainischen Champions-League-Teilnehmer spielen. Franjic war im Sommer 2022 nach Wolfsburg gekommen und hatte für die Grün-Weißen seither sechs Pflichtspiele in Bundesliga und DFB-Pokal bestritten. In der vergangenen Saison spielte der Kroate ebenfalls auf Leihbasis für den SV Darmstadt 98. Wechselbörse | 09.07.2024 14:32