Stand: 26.07.2024 15:22 Uhr VfL Wolfsburg verleiht Cerny an die Glasgow Rangers

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg verleiht Offensivspieler Vaclav Cerny für die kommende Spielzeit an die Glasgow Rangers. Das gaben die Schotten am Freitag auf der Social-Media-Plattform "X", ehemals Twitter, bekannt. Der Tscheche war erst im vergangenen Jahr für rund sieben Millionen Euro von Twente Enschede nach Wolfsburg gewechselt und hatte zu Beginn regelmäßig in der Startelf gestanden. Im Laufe der Rückrunde verringerten sich die Einsatzzeiten des 26-Jährigen allerdings deutlich. Zu- und Abgänge der Bundesligisten | 26.07.2022 15:22