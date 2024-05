Stand: 15.05.2024 13:14 Uhr VfL Wolfsburg ohne Verteidiger Rogerio im Saisonfinale gegen Mainz

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss am letzten Saisonspieltag auf seinen Linksverteidiger Rogerio verzichten. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, wurde der 26 Jahre alte Brasilianer am rechten Knie operiert und wird damit am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) im Heimspiel gegen Mainz 05 fehlen. In seiner Premierensaison für den VfL lief der Abwehrspieler in 13 Erstliga-Partien auf. Seinen bis dato letzten Einsatz hatte Rogerio am 16. März bei der 1:3-Heimniederlage gegen den FC Augsburg. | 15.05.2024 13:15