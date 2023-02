Stand: 23.02.2023 12:07 Uhr VfL Wolfsburg holt Torhüterin Borbe aus Bremen

Nach der Verpflichtung von Chantal Hagel von der TSG 1899 Hoffenheim vermelden die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg den zweiten Sommer-Neuzugang: Torhüterin Anneke Borbe schließt sich zum 1. Juli 2023 dem aktuellen Bundesliga-Tabellenführer an. Die 22-Jährige kommt ablösefrei von Werder Bremen an den Mittellandkanal, wo sie einen Vertrag bis 2025 erhält. Die gebürtige Pinnebergerin spielt seit 2015 für Werder, bereits als 16-Jährige debütierte sie in der Bundesliga. Seitdem hat sie auf 60 Erstliga-Einsätze absolviert. | 23.02.2023 12:06