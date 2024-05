Stand: 09.05.2024 12:10 Uhr VfL Wolfsburg buhlt um Algerier Amoura

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg will seine Offensive für die kommende Saison neu aufstellen. Lukas Nmecha ist weiterhin verletzt, Leihspieler Amin Sarr kehrt zurück nach Lyon, Jonas Wind liebäugelt mit einem Vereinswechsel. Nach Informationen des "kicker" buhlen die Niedersachsen deshalb um den algerischen Angreifer Mohammed Amoura, der zurzeit für den belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise auf Torejagd geht. 17 Treffer in 23 Spielen hat der 24-jährige in dieser Saison bislang erzielt. Allerdings soll auch der FC Liverpool ein Auge auf den Stürmer geworfen haben. | 09.05.2024 12:08