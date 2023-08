Stand: 07.08.2023 11:14 Uhr VfL Wolfsburg: Schäfer kritisiert Eindhoven wegen Vranckx-Aussagen

Im Poker um Mittelfeldspieler Aster Vranckx kritisiert Wolfsburg-Geschäftsführer Marcel Schäfer den niederländischen Club PSV Eindhoven. Earnie Stewart, Technischer Direktor der PSV Eindhoven, hatte gegenüber dem TV-Sender ESPN das Interesse am Spieler des VfL Wolfsburg bestätigt. "Wenn ein Club Interesse hat, was legitim ist, dann ruft man den anderen Club an und macht das nicht über die Öffentlichkeit", sagte Schäfer. "Ich habe mit keinem Club, auch nicht mit PSV Eindhoven, wegen Aster Vranckx zu tun." Vranckx, von seiner Milan-Leihe zurückgekehrt, steht beim VfL Wolfsburg noch bis 2025 unter Vertrag. | 07.08.2023 11:13