Stand: 29.04.2025 10:00 Uhr VfL Wolfsburg: Amoura und Maehle geraten aneinander

Es brodelt weiter beim VfL Wolfsburg. Wie Trainer Ralph Hasenhüttl am Donnerstag bestätigte, gab es eine Auseinandersetzung zwischen Offensivmann Mohammed Amoura und Außenverteidiger Joakim Maehle. Die Spieler sollen im Training körperlich aneinandergeraten sein und mussten getrennt werden. Hasenhüttl sagte, Emotionen seien im Fußball normal, wer jedoch solch ein Verhalten an den Tag lege, müsse "mit den Konsequenzen rechnen und sie akzeptieren". Der VfL gastiert am Sonnabend (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) bei Borussia Dortmund. | 01.05.2025 13:20