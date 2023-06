Stand: 26.06.2023 10:10 Uhr VfL Osnabrück testet gegen FC Emmen und Viktoria Köln

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat seine Planung für die Sommervorbereitung abgeschlossen und zwei weitere Vorbereitungsspiele bekannt gegeben. Der Aufsteiger testet zusätzlich gegen den niederländischen Erstligisten FC Emmen (14. Juli, 16 Uhr in Ankum) sowie gegen Drittligist Viktoria Köln (22. Juli, 13 Uhr in Schinkelberg). Offizieller Trainingsstart der Osnabrücker ist am Mittwoch, 28. Juni. | 26.06.2023 10:10