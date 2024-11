Stand: 18.11.2024 09:11 Uhr VfL Osnabrück mit 622.000 Euro Gewinn

Der VfL Osnabrück hat im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz des Abstiegs aus der 2. Fußball-Bundesliga einen Gewinn erwirtschaftet. Das Plus beträgt rund 622.000 Euro, wie die Niedersachsen auf ihrer Mitgliederversammlung mitteilten. Ohne die zwischenzeitliche Sperre des Stadions an der Bremer Brücke - der VfL spielte gegen Schalke 04 vor leeren Rängen am Hamburger Millerntor - wäre der Gewinn sogar doppelt so hoch gewesen. Für die laufende Serie rechnet der Drittligist mit einem ausgeglichenen Finanzhaushalt. | 18.11.2024 09:10