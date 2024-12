Stand: 30.12.2024 19:54 Uhr VfL Osnabrück: Hansen bleibt Co-Trainer, Danneberg übernimmt U19

Der VfL Osnabrück hat weitere Personalentscheidungen getroffen. Wie der Fußball-Drittligist am Montag mitteilte, bleibt Frithjof Hansen Co-Trainer im Team von Cheftrainer Marco Antwerpen bei den Profis. Tim Danneberg, unter dem entlassenen Pit Reimers Assistent, übernimmt derweil die ehemalige Position von Hansen als Cheftrainer der U19. "Ich brauchte ein paar Tage nach der personellen Neuausrichtung. Die dann geführten Gespräche mit Michael Welling und Alexander Ukrow waren von gegenseitigem Respekt, Wertschätzung und Offenheit geprägt, so dass wir am Ende alle zusammen zur Überzeugung gelangt sind, dass es sowohl für den VfL als auch für mich persönlich der richtige Schritt ist, jetzt die U19 im NLZ zu übernehmen", sagte Danneberg. | 30.12.2024 19:55