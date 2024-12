Stand: 04.12.2024 15:39 Uhr VfL-Frauen gegen Eintracht Frankfurt in der großen Arena

Die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg dürfen sich erneut auf eine große Heimspielkulisse freuen. Die Partie des aktuellen Tabellenführers gegen Verfolger Eintracht Frankfurt wird am 16. Februar in der Arena ausgetragen, in der ansonsten die Männer ihre Spiele absolvieren. Der freie Vorverkauf für die Begegnung, die um 16.45 Uhr angepfiffen wird, beginnt am 19. Dezember, bereits ab 12. Dezember haben Dauerkartenbesitzende Zugriff. Bereits gegen den FC Bayern (2:0) spielten die "Wölfinnen" in der großen Arena - vor 17.152 Zuschauenden. | 04.12.2024 15:37