Stand: 27.08.2024 08:47 Uhr VfB Oldenburg verpflichtet Hannovers Podrimaj

Fußball-Regionalligist VfB Oldenburg hat Adem Podrimaj verpflichtet. Der 21-jährige Österreicher mit kosovarischen Wurzeln spielte bis zum Sommer bei Hannover 96 II und bringt die Erfahrung aus 66 Regionalligaspielen mit an die Hunte. Bereits als 15-Jähriger kam der Mittelfeldspieler zu Hannover 96. In der Akademie des Zweitligisten durchlief Podrimaj alle Jugend-Leistungsmannschaften und erspielte sich nach seinem Wechsel in den Herrenbereich einen Stammplatz beim späteren Drittliga-Aufsteiger. Wechselbörse | 27.08.2024 08:45