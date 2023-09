Stand: 11.09.2023 11:31 Uhr VfB Oldenburg trennt sich von Trainer Duda

Fußball-Regionalligist VfB Oldenburg hat Cheftrainer Benjamin Duda freigestellt. "Mit Blick auf die sportliche Entwicklung der vergangenen Wochen und insbesondere die Leistung unserer Mannschaft beim Spiel in Norderstedt, sehen wir das Erreichen unserer sportlichen Ziele gefährdet", sagte der sportliche Leiter der Niedersachsen, Sebastian Schachten am Montag. Duda hatte den Trainerposten beim VfB Oldenburg zu Saisonbeginn angetreten. Vorerst wird Co-Trainer Frank Löning die Mannschaft auf die nächsten Spiele vorbereiten. Bereits am Mittwochabend sind die Blauen im Landespokal beim TSV Havelse gefordert. | 11.09.2023 11:30