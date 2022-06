Stand: 10.06.2022 14:55 Uhr VfB Oldenburg darf im Marschwegstadion spielen

Aufsteiger VfB Oldenburg hat vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Lizenz für die Dritte Liga erhalten. Grundsätzlich darf der VfB seine Heimspiele im Marschwegstadion austragen, wie der DFB am Freitag mitteilte. Ausnahme sind Partien in der Frostperiode sowie Begegnungen, die nach 18.30 Uhr angesetzt sind. Diese bestreiten die Oldenburger aufgrund einer fehlenden Rasenheizung sowie aus Lärmschutzgründen in der Arena in Hannover. Interview mit VfB-Sportchef Sebastian Schachten | 10.06.2022 14:45