Stand: 05.10.2023 16:33 Uhr VfB Lübeck: Torhüter Klewin wohl bald zurück

Der Torhüter des Fußball-Drittligisten VfB Lübeck, Philipp Klewin, muss nicht operiert werden. Der 30-Jährige war am vergangenen Dienstagabend in der Partie beim 1. FC Saarbrücken (1:1) kurz vor Schluss mit einem Spieler der Heimmannschaft zusammengeprallt. Die dabei erlittene Jochbeinbogenfraktur kann konservativ behandelt werden, wie der Club am Donnerstag mitteilte. Voraussichtlich wird Klewin mit einer für ihn angefertigten Schutzmaske bereits zu Beginn der kommenden Woche das Training wiederaufnehmen. | 05.10.2023 16:33