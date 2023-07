Stand: 24.07.2023 14:23 Uhr Vettels Segelteam mit Steuermann Heil kassiert Strafpunkte

Sebastian Vettels neuer Segelrennstall Germany SailGP hat auch beim zweiten Einsatz in der Profiserie SailGP noch um Anschluss an die Weltelite gekämpft. Vor Los Angeles kamen Steuermann Erik Heil aus Strande und das deutsche Team nicht über den zehnten und letzten Rang hinaus. Dabei kassierte die Crew um den zweimaligen Olympia-Dritten aufgrund einer Kollision mit dem Schweizer Team vier Strafpunkte für die Saisonwertung. Mit einem fünften Rang im letzten Rennen in den USA konnte die Crew aber auch schon ihr Potenzial zeigen. | 24.07.2023 14:22