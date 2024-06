Stand: 21.06.2024 13:43 Uhr Vertrag aufgelöst: Abwehrspieler Nkoa verlässt Hansa Rostock

Patrick Nkoa und der FC Hansa Rostock gehen ab sofort getrennte Weg. Wie der Fußball-Drittligist am Freitag mitteilte wurde der Vertrag des 24 Jahre alten Abwehrspielers in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. "Patrick ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, dass er Hansa verlassen möchte, weil er eine neue Herausforderung sucht. Dafür und auch für seine persönliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute", sagte Sportdirektor Amir Shapourzadeh. Der Kameruner war im Sommer 2023 vom Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt nach Rostock gewechselt. In der abgelaufenen Spielzeit kam er in 21 Spielen der U23-Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz und erzielte dabei drei Tore. Wechselbörse 3. Liga | 21.06.2024 13:44