Stand: 27.04.2023 16:04 Uhr Verteidiger Otavio verlässt VfL Wolfsburg

Paulo Otavio wird den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg im Sommer nach vier Jahren verlassen. Beide Seiten konnten sich nicht auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags einigen, teilte der Werksclub am Donnerstag mit. Der aktuell am Sprunggelenk verletzte Brasilianer kam 2019 vom FC Ingolstadt nach Wolfsburg, weil er mit dem damaligen "Wölfe"-Trainer Oliver Glasner schon erfolgreich beim Linzer ASK zusammengearbeitet hatte. | 27.04.2023 16:03