Stand: 21.06.2023 09:31 Uhr Verteidiger Fazliji verlässt FC St. Pauli nach einem Jahr

Innenverteidiger Betim Fazliji kehrt dem Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli nach einem Jahr den Rücken. Wie die Hamburger am Mittwochmorgen mitteilen, kehrt der 24-Jährige zum Schweizer Club FC St. Gallen zurück, von dem der Defensiv-Spezialist im vergangenen Sommer zum Kiezclub gewechselt war. Über die Ablösemodalitäten machte St. Pauli keine Angaben. Der Innenverteidiger kam in der abgelaufenen Serie 19 Mal für die Hanseaten zum Einsatz - allerdings nur sechsmal von Beginn an. Zur Zweitliga-Wechselbörse | 21.06.2023 09:30