Stand: 11.01.2025 11:05 Uhr Verletzt ausgewechselt: Füllkrug droht Zwangspause

West Ham United muss in den kommenden Partien womöglich auf Niclas Füllkrug verzichten. Der deutsche Fußball-Nationalspieler wurde bei der 1:2-Niederlage des englischen Premier-League-Clubs in der dritten Runde des FA Cups bei Ligarivale Aston Villa verletzungsbedingt bereits nach einer Viertelstunde ausgewechselt. Wie die "BBC" berichtete, besteht der Verdacht auf eine Zerrung im Oberschenkel. Der gebürtige Hannoveraner musste beim Gang in die Kabine von zwei Betreuern gestützt werden. Der frühere Angreifer von Werder Bremen war im Sommer von Borussia Dortmund zu West Ham gewechselt. | 11.01.2025 11:03