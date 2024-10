Stand: 09.10.2024 22:09 Uhr Vechtas Basketballer in der Champions League weiter sieglos

Die Basketballer von Rasta Vechta bleiben in der Champions League weiter sieglos. Der niedersächsische Bundesligist verlor auch sein zweites Gruppenspiel und liegt am Tabellenende der Gruppe D. Gegen das griechische Team von Promitheas Patras hieß es am Ende 86:88 (41:50). Bester Werfer für Vechta war Tyger Campbell mit 21 Punkten. Die Auftaktpartie in der vergangenen Woche hatte das Team bei Titelanwärter Galatasaray Istanbul mit 91:103 (33:56) verloren. | 09.10.2024 22:09