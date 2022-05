Stand: 25.05.2022 11:14 Uhr Vagnoman beim HSV vor dem Abschied?

Beim Hamburger SV deutet sich der Abgang von Abwehrspieler Josha Vagnoman an. Nach dem verpassten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga habe sich der 21 Jahre alte Außenverteidiger zu einem Wechsel entschieden, berichtet die "Bild". HSV-Sportdirektor Michael Mutzel sei informiert. Die Ablösesumme für den bis Sommer 2024 an den HSV gebundenen U21-Nationalspieler soll bei rund acht Millionen Euro liegen. Vagnoman absolvierte seit 2010 für den HSV 73 Pflichtspiele (fünf Tore). | 25.05.2022 11:14