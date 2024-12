Stand: 10.12.2024 15:06 Uhr VW-Krise: Weihnachtsfeier des VfL Wolfsburg kleiner als sonst

Wegen der Krise des Mutterkonzerns Volkswagen wird es beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg in diesem Jahr nur eine abgespeckte Weihnachtsfeier geben. "Unser Jahresausklang wird in diesem Jahr angesichts der Situation bei VW kleiner ausfallen als zuvor", erklärte "Wölfe"-Geschäftsführer Michael Meeske der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung". Bei Europas größtem Autobauer drohen aktuell Werksschließungen und ein massiver Stellenabbau. Eine teure Party des Bundesliga-Teams halte der Club deshalb nicht für angebracht, heißt es in dem Bericht. Der Volkswagen-Konzern ist der 100-prozentige Gesellschafter der VfL Wolfsburg Fußball GmbH. | 10.12.2024 15:05