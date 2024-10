Stand: 21.10.2024 11:06 Uhr United Cup: Zverev & Co. gegen China und Brasilien

Das deutsche Tennisteam um Alexander Zverev startet mit zwei kniffligen Gruppenspielen in die Mission Titelverteidigung beim United Cup in Australien. Beim Mannschaftsturnier vom 27. Dezember bis 5. Januar, das der Hamburger als Vorbereitung auf die Australian Open in Melbourne nutzt, trifft die deutsche Auswahl auf China mit Olympiasiegerin Zheng Qinwen und Brasilien. Anders als zum Davis-Cup-Finale in Malaga (19. bis 24. November) hat Zverev für den United Cup bereits seine Zusage gegeben. Neben Zverev zählen Laura Siegemund, Vivian Heisen und Lena Papadakis sowie Tim Pütz und Daniel Masuhr. | 21.10.2024 11:03