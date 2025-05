Stand: 15.05.2025 11:15 Uhr Ullrich beschreibt Unfall: "Frontal in mich reingeknallt"

Nach seinem schweren Rad-Unfall hat Jan Ullrich erstmals Details verraten. Der gebürtige Rostocker war am vergangenen Freitag von einem Auto angefahren worden und hatte sich beim Sturz einen Schlüsselbeinbruch, Prellungen und Hautabschürfungen zugezogen. "Ich wollte noch ein kleines Ründchen drehen", erzählte der 51-Jährige nun in seinem Podcast "Ulle & Rick" mit Ex-Radprofi Rick Zabel. "Kurz vor meinem Zuhause komme ich auf der Hauptstraße daher gerollt - da kommt ein Autofahrer, will abbiegen, hat mich übersehen und ist voll frontal in mich reingeknallt in die linke Seite." | 15.05.2025 11:12