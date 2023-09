Stand: 05.09.2023 21:46 Uhr US Open: Zverev gegen Alcaraz erneut zu später Stunde

Alexander Zverev (Hamburg) muss nach seinem Fünfsatz-Thriller gegen Jannik Sinner aus Südtirol erneut eine Spätschicht einlegen. Sein Viertelfinal-Duell gegen den an Nummer eins gesetzten Titelverteidiger Carlos Alcaraz (Spanien) findet erneut als zweites Match in der Night Session im Arthur Ashe Stadium statt. Ab 19 Uhr Ortszeit am Mittwoch (Donnerstag, 1 Uhr MESZ) spielt dort zunächst Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova aus Tschechien ihr Viertelfinale gegen Madison Keys aus den USA. | 05.09.2023 21:44