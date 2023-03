Stand: 25.03.2023 15:32 Uhr U21 muss auf verletzten Wolfsburger Fischer verzichten

Die deutsche Fußball-U21-Nationalmannschaft muss im Länderspiel am Dienstag (18.15 Uhr) in Sibiu gegen Rumänien auf den Wolfsburger Kilian Fischer verzichten. Dieser reiste wegen muskulärer Beschwerden am Samstag aus dem Teamhotel der U21 ab. | 25.03.2023 15:32