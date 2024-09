Stand: 09.09.2024 14:01 Uhr U21 in Estland ohne Werder-Angreifer Topp

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss am Dienstag (18 Uhr) im EM-Qualifikationsspiel in Estland auf Angreifer Keke Topp verzichten. Der 20-Jährige, der Ende August im DFB-Pokal drei Tore für Bundesligist Werder Bremen erzielt hatte, steht wegen Problemen mit dem Sprunggelenk nicht zur Verfügung. "Er hat im Training etwas abbekommen, es ist aber keine strukturelle Verletzung", sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo vor der Begegnung in Tallinn. Mit einem Sieg und gleichzeitiger Schützenhilfe könnte das DFB-Team bereits am Dienstag das Ticket für die EM 2025 lösen. | 09.09.2024 13:58