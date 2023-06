Stand: 20.06.2023 21:12 Uhr U21-WM: Klarer Auftaktsieg für deutsche Handballer gegen Libyen

Die deutschen U21-Handballer sind bei der Heim-Weltmeisterschaft erfolgreich in ihre Titelmission gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger siegte zum Auftakt in Hannover ohne Mühe mit 35:14 (18:4) gegen Außenseiter Libyen. Die DHB-Auswahl gilt als Favorit auf Gold. In der Vorrundengruppe B trifft die deutsche Auswahl um Top-Talent Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf) in Hannover noch auf Tunesien (Mittwoch) und Algerien (Freitag/beide 18 Uhr). | 20.06.2023 21:10