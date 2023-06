Stand: 08.06.2023 16:14 Uhr U21-Kapitän Fabisch kommt: Magdeburg holt nächsten HSV-Spieler

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat sich erneut beim Ligarivalen Hamburger SV bedient. Wie der letztjährige Aufsteiger am Donnerstag mitteilte, wechselt Jonah Fabisch vom HSV zu den Sachsen-Anhaltinern. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler war in der vergangenen Saison Kapitän der erfolgreichen Hamburger U21, die in der Regionalliga Nord Vizemeister wurde. Fabisch ist nach Moritz-Broni Kwarteng, Tatsuya Ito und Xavier Amaechi bereits der vierte frühere HSV-Akteur bei den Magdeburgern, deren Coach Christian Titz ebenfalls eine Hamburger Vergangenheit hat. | 08.06.2023 16:13