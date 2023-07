Stand: 24.07.2023 11:28 Uhr U20-Trainer Wolf kritisiert Entwicklungen im Nachwuchsbereich

Deutschlands U20-Nationaltrainer Hannes Wolf hat die Nachwuchsarbeit im deutschen Fußball kritisiert. "Da gab es ganz viele Entwicklungen, die aus dem Profibereich in den Jugendbereich geschwappt sind, die unreflektiert übernommen worden sind", sagte Wolf beim Internationalen Trainer-Kongress am Montag in Bremen. Als Beispiel nannte der 42-Jährige den Einsatz von offensiven Spielformen wie beim Vier-gegen-Vier. Wenn altgediente Profis 16 Minuten pro Woche Vier-gegen-Vier spielen würden, sei das großartig, sagte Wolf: "Wenn ein 15-Jähriger 16 Minuten die Woche diese Form spielt, dann reicht das nicht." | 24.07.2023 11:26