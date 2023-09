Stand: 27.09.2023 09:11 Uhr Turnerin Malewski verpasst verletzt WM - Schönmaier nachnominiert

Die Hamburgerin Emma Malewski verpasst nach einem Trainingsunfall die Kunstturn-Weltmeisterschaften in Antwerpen (30. September bis 8. Oktober). Kurz vor der Abreise nach Belgien verletzte sich die 19-Jährige im Frankfurter Trainingslager beim Abgang am Stufenbarren am linken Fuß. Die MRT-Untersuchung ergab einen Syndesmoseriss. Für die Europameisterin 2022 am Schwebebalken rückt die Bremerin Karina Schönmaier in die Startriege. | 27.09.2023 09:10