Stand: 09.06.2024 15:24 Uhr Turn-DM: Zwei Medaillen für Toba, eine für Trebing

Turner Andreas Toba hat seinen Titel am Reck bei den deutschen Meisterschaften in Frankfurt/Main erfolgreich verteidigt. Der Hannoveraner kam am "Königsgerät" auf 14,475 Punkte. Außerdem gewann der 33-Jährige Bronze am Barren (13,550). Der Sieg ging an Weltmeister Lukas Dauser (15,500/Unterhaching). Silber holte Tobas Clubkollege Glenn Trebing (14,025), der als Titelverteidiger ans Gerät gegangen war. | 09.06.2024 15:13