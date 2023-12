Stand: 28.12.2023 21:20 Uhr Tunesien wohl ohne St. Paulis Saad zum Afrika-Cup

Elias Saad, Flügelstürmer von Fußball-Zweitligist FC St. Pauli, reist offenbar nicht mit Tunesien zum Afrika-Cup 2024 (13. Januar bis 11. Februar). Das berichtet der "Kicker" am Donnerstag. Der 24-Jährige fehlte demnach im 27-köpfigen Aufgebot für das Kontinentalturnier in der Elfenbeinküste. Im September war Saad erstmals für Tunesiens Nationalteam berufen worden, aber ohne Einsatz geblieben. Im November hatte er dem Verband abgesagt. Der ungeschlagene Tabellenzweite startet am 2. Januar in die Vorbereitung auf die Rückrunde. | 28.12.2021 21:20