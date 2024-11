Stand: 13.11.2024 18:03 Uhr Trotz Doppelpack von Selke: HSV unterliegt Twente Enschede

Der HSV hat es verpasst, in der Länderspiel-Pause Selbstvertrauen für den Liga-Alltag zu sammeln. Die in der zweiten Fußball-Bundesliga zuletzt dreimal in Folge nicht siegreichen Hamburger verloren am Mittwochabend ein Testspiel gegen den niederländischen Eredivisie-Club FC Twente Enschede mit 2:4 (2:1). Beide Treffer für das Team von Coach Steffen Baumgart erzielte Davie Selke vor der Halbzeit. Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf einem Trainingsplatz am Volksparkstadion statt. | 13.11.2024 18:02