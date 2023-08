Stand: 17.08.2023 12:25 Uhr Triathletin Nina Eim schafft Olympia-Norm

Triathletin Nina Eim hat die Olympia-Norm für die Spiele in Paris im kommenden Jahr erfüllt. Die 25-Jährige aus Itzehoe kam im Testwettbewerb in der fanzösischen Hauptstadt über die olympische Distanz als Sechste in Ziel. Damit schaffte sie die von der Deutschen Triathlon Union (DTU) geforderte Top-Acht-Platzierung. Für das Olympia-Ticket muss Eim jetzt noch gemäß Kriterien des Weltverbandes im Individual Olympic Qualification Ranking Ende Mai 2024 eine Platzierung unter den ersten 30 einnehmen. | 17.08.2023 12:20