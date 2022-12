Stand: 08.12.2022 14:57 Uhr Trainingsstart bei Werder Bremen ohne Füllkrug und Veljkovic

Ohne seinen beiden WM-Teilnehmer Niclas Füllkrug für Deutschland und Milos Veljkovic für Serbien hat Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen am Donnerstag mit dem Vorbereitungen auf den weiteren Saisonverlauf begonnen. Die beiden Fußball-Nationalspieler, die mit ihren Teams in Katar jeweils nach der Gruppenphase ausgeschieden waren, werden erst am 2. Januar 2023 wieder zum Kader des Bundesliga-Neunten stoßen. Die Hanseaten brechen an diesem Tag zu einem einwöchigen Trainingslager im spanischen Murcia auf. Ihr erstes Pflichtspiel bestreiten die Norddeutschen am 21. Januar (18.30 Uhr) beim 1. FC Köln. Überblick | 08.12.2022 14:50