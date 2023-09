Stand: 12.09.2023 08:06 Uhr Trainingsgast bei Werder Bremen

Fußball-Bundesligist Werder Bremen testet in den kommenden Tagen Kallum Cesay. Der 21 Jahre alte Rechtsverteidiger wurde in der Jugend bei Tottenham Hotspur ausgebildet und ist aktuell vereinslos. "Er ist ein flexibel einsetzbarer Spieler, den wir schon länger kennen. Jetzt wollen wir uns ein genaueres Bild von ihm machen. Danach werden wir die Sache in Ruhe bewerten", erklärte Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz dem Internetportal "deichstube". | 12.09.2023 08:05