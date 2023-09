Stand: 20.09.2023 11:36 Uhr Trainer Torsten Gütschow bei Dynamo Schwerin freigestellt

Torsten Gütschow ist nicht länger Coach des Fußball-Oberligisten SG Dynamo Schwerin. Die Mecklenburger stellten den früheren DDR-Nationalspieler und -Torschützenkönig nach nur zweieinhalb Monaten Amtszeit frei. "Nach vertrauensvollen Gesprächen wurde festgestellt, dass es unterschiedliche Erwartungshaltungen in sportlicher Hinsicht gab. Man ist gemeinsam zum Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden", hieß es in einer Mitteilung des Vereins. Der 61-Jährige hatte sein Traineramt bei den Schwerinern erst Anfang Juli angetreten. Jedoch kassierte seine Mannschaft in den ersten sechs Spielen fünf Niederlagen und rutschte in der NOFV-Oberliga Nord auf den letzten Tabellenplatz ab. | 19.09.2023 15:48