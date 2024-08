Stand: 21.08.2024 15:52 Uhr Towers in der nächsten Saison wieder in der Barclays Arena

Die Hamburg Towers suchen auch in der kommenden Saison der Basketball-Bundesliga zumindest einmal den großen Rahmen. Wie schon in der vergangenen Spielzeit vor der Rekordkulisse von 12.000 Zuschauern in Hamburg soll am Ostersonntag 2025 Double-Gewinner FC Bayern München in der Barclays Arena Gast sein. Für Cheftrainer Benka Barloschky ist das noch lange hin. Angesichts zehn neuer Profis muss der 36-Jährige erst einmal ein neues Team formen. "Es gibt Ergebnisziele. Es gibt Prozessziele - und die stehen gerade klar im Vordergrund", betonte er. | 21.08.2024 15:26