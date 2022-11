Stand: 29.11.2022 11:20 Uhr Towers: Mit mehr Physis zur Trendwende im Eurocup

Trainer Raoul Korner vom Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers hat für das Eurocup-Spiel bei Paris Basketball (Mittwoch, 20.30 Uhr) mehr Physis von seinen Spielern gefordert. "Was wir in den Griff bekommen müssen, das ist diese physische Präsenz von Beginn an", sagte der 48 Jahre alte Coach. Nach wettbewerbsübergreifend fünf Niederlagen in Folge hofft Korner beim französischen Erstligisten auf die Trendwende, er betonte aber auch: "Wir sind in jedem Spiel Außenseiter." Die Hamburger haben in der Gruppe B im EuroCup bislang zwei von fünf Spielen gewonnen. | 29.11.2022 14:45