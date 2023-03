Stand: 03.03.2023 11:44 Uhr Torhüterin Schmitz wechselt im Sommer zum VfL Wolfsburg

Torhüterin Lisa Schmitz wechselt im Sommer vom französischen Club Montpellier HSC zum deutschen Meister VfL Wolfsburg. Die 30-jährige Kölnerin stößt ablösefrei zu den "Wölfinnen" und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. "Der VfL Wolfsburg zählt weltweit zu den besten Vereinen und spielt jedes Jahr um Titel mit", begründete die zweimalige Nationalspielerin ihren Schritt. Schmitz absolvierte 55 Partien in der Division 1 in Frankreich und zuvor 155 Spiele in der Bundesliga für Bayer Leverkusen und Turbine Potsdam. | 03.03.2023 11:42