Torhüter Pöhls verpasst Titel in Irland knapp

Der Hamburger Leon Pöhls hat auf dramatische Art und Weise mit den Shamrock Rovers den Titelgewinn in der irischen Fußball-Meisterschaft verpasst. Mit dem 27-Jährigen im Tor gewann der Rekordchampion am letzten Spieltag zwar 2:1 (1:0) gegen den FC Waterford. Weil Konkurrent FC Shelbourne aber durch ein Tor in der 85. Minute 1:0 (0:0) bei Derry City siegte, ging der Titel erstmals seit 18 Jahren an den Lokalrivalen aus Dublin. | 01.11.2024 22:48