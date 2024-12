Stand: 18.12.2024 12:22 Uhr Toni Kroos will sich vorerst aus Öffentlichkeit zurückziehen

Fußball-Weltmeister Toni Kroos zieht sich für die kommenden Monate aus der Öffentlichkeit zurück. "Ich möchte einfach für mich mal eine Zeit raus", verkündete der gebürtige Greifswalder, der im Sommer seine aktive Karriere beendet hatte. Im Podcast "Einfach mal Luppen" mit seinem Bruder Felix Kroos schilderte der 34-Jährige: "Ich möchte mich in den nächsten Monaten nicht unbedingt in Zeitungen groß sehen oder zitiert wissen." Auch in dem Podcast werde der WM-Sieger von 2014 vorerst nicht mehr auftreten, sagte er. | 18.12.2024 12:21